Путин назвал важнейшую задачу России

Укрепление семьи и сбережение народов России — это задача страны на поколения вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора, передает ТАСС.

Он счел это «будущим Русского мира». Путин счел сбережение и приумножение народа России целью на ближайшие десятилетия и будущим «тысячелетней вечной России».

«Хочу подчеркнуть: без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России», — сказал президент.

Путин пояснил, что в этом утверждении нет какой-то «претензии на превосходство», но русские — «это больше чем национальность».

До этого президент назвал главное конкурентное преимущество России. Он обратил внимание, что в этом многообразии культур, традиций, обычаев сосредоточено конкурентное преимущество и потенциал страны.

В июле вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова подчеркнула значимость многодетных семей для России.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».