В Катаре раскрыли детали переговоров с Израилем и ХАМАС

Переговорный процесс на фоне нового обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке не из простых, заявил официальный представитель МИД королевства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает Al Jazeera. По его словам, наиболее сложной является позиция Израиля.

«Переговорный процесс сложен со всех сторон. У каждой стороны есть свои требования и оговорки. Мы делаем все возможное, чтобы уладить ситуацию. Но самой жесткой стороной был Израиль», — пояснил аль-Ансари.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее в США сравнили войну на Ближнем Востоке с борьбой добра со злом.