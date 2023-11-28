Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин призвал не забывать уроки революции 1917 года и распада СССР

Путин: не нужно забывать уроки революции 1917 года и распада СССР

Президент РФ Владимир Путин призвал не забывать уроки революции 1917 года и распада СССР. Соответствующее заявление он сделал, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), передает ТАСС.

По словам главы государства, необходимо помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем гражданской войны, распада Советского Союза в 1991 году.

«Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в XXI веке до сих пор — даже спустя десятилетия — расплачиваются за допущенные тогда просчеты, за потакания сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что Россия признала ошибочность внешней политики властей СССР, когда советские танки ввели в Венгрию и Чехословакию.

До этого Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что «СССР действительно жил в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов».

Ранее Путин назвал распад СССР трагедией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий