Президент РФ Владимир Путин призвал не забывать уроки революции 1917 года и распада СССР. Соответствующее заявление он сделал, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), передает ТАСС.

По словам главы государства, необходимо помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем гражданской войны, распада Советского Союза в 1991 году.

«Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в XXI веке до сих пор — даже спустя десятилетия — расплачиваются за допущенные тогда просчеты, за потакания сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что Россия признала ошибочность внешней политики властей СССР, когда советские танки ввели в Венгрию и Чехословакию.

До этого Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что «СССР действительно жил в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов».

Ранее Путин назвал распад СССР трагедией.