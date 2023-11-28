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Путин заявил о желании Запада расчленить Россию

Путин заявил, что Западу не нужна большая Россия

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Западу не нужна большая Россия, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства также добавил, что на Западе хотят расчленить и разграбить Россию. «Если не силой, то через смуту», — добавил Путин.

До этого глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Запад ненавидит Россию и президента Владимира Путина за то, что тот не дал ее расчленить ради добычи ресурсов. По его словам, Запад уже полностью в своих планах поделил Россию, «как с Югославией, и уже делили ресурсы».

Накануне президент РФ заявил о краже текущей модели глобализации, сформированной во многом странами Запада в собственных интересах. По его словам, в настоящее время происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям большинства стран.

Ранее Путин объяснил, почему Запад стал богатым.

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