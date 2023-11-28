Стало известно о возможности продления гуманитарного перемирия в секторе Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на движение.

Отмечается, что власти Израиля добавили имена 50 палестинских женщин-заключенных, в предыдущий список подлежащих освобождению лиц в обмен на заложников.

«Этот перечень будет согласован в ближайшие часы, при этом договоренность о гуманитарном перемирии будет продлена еще на два дня», — отметили в ХАМАС.

До этого министерство иностранных дел Катара сообщило, что палестинское радикальное движение ХАМАС намерено отпустить еще 20 заложников в обмен на два дополнительных дня перемирия. По данным катарских дипломатов, списки подлежащих освобождению пленников уже передали ХАМАС и израильской стороне. При этом точное количество заложников, которых продолжают удерживать в Газе, в МИД Катара назвать не смогли.

Ранее Израиль обвинили в нарушении перемирия.