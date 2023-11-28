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В США обвинили Байдена в проявлении слабости на Ближнем Востоке

Сенатор США Коттон: Байден подталкивает Иран к большей агрессии против США

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Julia Nikhinson/Reuters

Президент США Джо Байден проводит неверную политику в отношении Ирана на Ближнем Востоке, считает сенатор-республиканец Том Коттон, передает Fox News. По его словам, только за последний месяц Тегеран атаковал около 70 американских позиций в регионе, но не получил в ответ соразмерной реакции Вашингтона.

«Иран и его доверенные лица знают, что им все сходит с рук, потому что администрация Байдена редко наносит ответные удары. А когда она все же отвечает, удары наносятся только по пустым складам или незначительным марионеточным силам в Ираке или Сирии. Президент Байден, похоже, делает все возможное, чтобы избежать ударов по иранцам или ресурсам, которыми Иран дорожит. Эта слабость только подталкивает Иран к еще большей агрессии», — пояснил Коттон.

Он добавил, что не исключает возможности новых атак Ирана по американским объектам из-за действий администрации Байдена. Коттон подчеркнул, что Тегеран продолжит поступать подобным образом, если Вашингтон не даст понять, что эти атаки неприемлемы.

Ранее в США высказались о возможности конфликта с Ираном.

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