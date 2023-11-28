Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд продлил арест Коломойского на два месяца

Киевский суд продлил арест олигарха Коломойского на два месяца

close
100%
Vladyslav Musiienko/Reuters

Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3 миллиарда 712 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

До этого распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на аукцион недвижимость украинского олигарха Коломойского.

Первоначальная цена договора составляет 446 млн рублей. Отмечается, что речь идет о центре водного спорта «Европа» площадью более 8,7 тыс. кв. м, а также других объектах.

Апелляционный суд Украины подтвердил законность национализации ПриватБанка. Решение о передаче кредитной организации в собственность государства было принято в соответствии с нормами законодательства страны.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий