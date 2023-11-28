Посол заявил об отсутствии подвижек в переговорах по зерновой сделке

Подвижек в возрождении черноморской продовольственной инициативы нет, Запад сохраняет санкции в отношении российского зерна. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов газете Daily Sabah.

«Несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, до сих пор нет никаких подвижек в возрождении зерновой инициативы», — пояснил дипломат.

По его словам, часть пакета находится «на нулевом уровне». Усилия, которые прилагает ООН не имеют результата. Ерхов обозначил основную проблему: Запад продолжает вводить и сохранять рестрикции в отношении продовольствия и удобрений из РФ.

24 ноября стало известно, что в октябре Украина нарастила вывоз зерна после трех месяцев снижения. Отмечается, что основным импортером украинского зерна в середине осени стала Испания, которая увеличила поставки кукурузы в 14 раз, а пшеницы — в 1,8 раза. Также импорт кукурузы увеличил Китай, а Турция — пшеницы.

Ранее стало известно, что Турция готова помочь России в поставках продовольствия в Африку.