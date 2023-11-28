Власти Украины заявили, что ждут от США денег на восстановление энергетики

Украина планирует получить от Соединенных Штатов $25 млн, которые пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщило украинское минэнерго.

«Агентство США по международному развитию (USAID) и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму $25 млн (€23 млн). Это первый взнос правительства США в фонд», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сумма взносов в фонд уже достигла порядка €330 млн. Фактически же на счет перевели €192 млн от 15 спонсоров. Прочие взносы, по словам минэнерго, должны поступить в ближайшее время. Эти средства должны пойти на закупки оборудования, которое требуется для восстановления инфраструктуры.

До этого сообщалось, что Германия выделила «Укрэнерго» €24,5 млн на реконструкцию объектов энергетики.

Ранее на Украине в течение двух дней фиксировали дефицит электроэнергии.