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Власти Украины заявили, что ждут от США денег на восстановление энергетики

Минэнерго Украины: Киев ожидает получить от США $25 млн на ремонт энергетики

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Украина планирует получить от Соединенных Штатов $25 млн, которые пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщило украинское минэнерго.

«Агентство США по международному развитию (USAID) и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму $25 млн (€23 млн). Это первый взнос правительства США в фонд», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сумма взносов в фонд уже достигла порядка €330 млн. Фактически же на счет перевели €192 млн от 15 спонсоров. Прочие взносы, по словам минэнерго, должны поступить в ближайшее время. Эти средства должны пойти на закупки оборудования, которое требуется для восстановления инфраструктуры.

До этого сообщалось, что Германия выделила «Укрэнерго» €24,5 млн на реконструкцию объектов энергетики.

Ранее на Украине в течение двух дней фиксировали дефицит электроэнергии.

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