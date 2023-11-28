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Путин назвал ключевое условие для урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС

Путин считает суверенную Палестину ключевым условием мира на Ближнем Востоке

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Bonnie Cash/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что создание суверенной Палестины в границах 1967 года является ключевым условием для урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом он сообщил в послании президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что нынешний кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины.

27 ноября официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

26 октября МИД РФ анонсировал визит Аббаса в Москву для переговоров с Путиным. Накануне сообщалось, что визит председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Россию пока не согласован.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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