Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Риши Сунак отменил встречу с греческим премьером в Великобритании

Премьер Сунак отменил встречу с коллегой из Греции из-за древних скульптур

close
100%
Henry Nicholls/Pool/Reuters

Британский премьер Риши Сунак отменил встречу с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом в Лондоне. Об этом сообщили на сайте греческого премьера.

Встречу отменили за несколько часов до запланированного проведения. Издание The Guardian отметило, что Сунак принял такое решение после призывов греческого премьера вернуть стране скульптуры Парфенона, которые хранятся в Британском музее.

Скульптуры, о которых шла речь, еще 200 лет назад вывез британский посланник лорд Томас Брюс Элгин. И Лондон возвращать их не планирует, отметило издание.

До этого на Украину привезли скифское золото. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил факт передачи ценностей.

Передачу скифского золота Украине прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что и Западу, и Киеву «плевать» на юридические нормы, поэтому на возвращение ценностей в Крым не стоило надеяться.

Ранее Сунак заявил о слишком высоком уровне миграции в королевстве.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий