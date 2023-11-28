Риши Сунак отменил встречу с греческим премьером в Великобритании

Британский премьер Риши Сунак отменил встречу с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом в Лондоне. Об этом сообщили на сайте греческого премьера.

Встречу отменили за несколько часов до запланированного проведения. Издание The Guardian отметило, что Сунак принял такое решение после призывов греческого премьера вернуть стране скульптуры Парфенона, которые хранятся в Британском музее.

Скульптуры, о которых шла речь, еще 200 лет назад вывез британский посланник лорд Томас Брюс Элгин. И Лондон возвращать их не планирует, отметило издание.

До этого на Украину привезли скифское золото. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил факт передачи ценностей.

Передачу скифского золота Украине прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что и Западу, и Киеву «плевать» на юридические нормы, поэтому на возвращение ценностей в Крым не стоило надеяться.

Ранее Сунак заявил о слишком высоком уровне миграции в королевстве.