В Армении назвали сроки подписания мирного договора с Азербайджаном

Армения и Азербайджан могут заключить мирное соглашение в течение ближайших 15 дней, если азербайджанская сторона пойдет на этот шаг. Об этом заявил на брифинге спикер армянского парламента Ален Симонян, передает ТАСС.

По его словам, Баку и Ереван достигли согласия практически по всем принципиальным вопросам.

При этом Симонян добавил, что не хочет раскрывать детали, чтобы тем самым не навредить процессу.

Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил возможности заключения мирного соглашения между двумя государствами.

После этой встречи Алиев заявил, что последние действия США в отношении Азербайджана внесли разлад в отношения между Вашингтоном и Баку.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.