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В Армении призвали Пашиняна поехать на саммит ЕАЭС в Петербурге

Спикер Симонян заявил, что Армения должна участвовать в саммите ЕАЭС в России

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Vladimir Voronin/AP

Статус председателя в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязывает Армению принять участие в запланированном на декабрь саммите организации в Санкт-Петербурге. Об этом заявил на брифинге спикер армянского парламента Ален Симонян, сообщает ТАССТАСС.

Симонян при этом отметил, что участие в зимнем саммите премьер-министра страны Никола Пашиняна пока не подтверждено.

«Я не знаю, приедет ли [премьер-министр Никол] Пашинян, решение еще не принято, но, по моему личному мнению, Армения должна участвовать в этом саммите, потому что мы принимаем председательство в ЕАЭС», – сказал спикер.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о намерении премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыть в Санкт-Петербург, где состоятся формальное заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Армянский премьер Пашинян рассказал о желании обсудить российско-армянские отношения на высшем уровне.

Ранее во Франции заявили, что Армения разочаровалась в России, поэтому ищет новых союзников для обеспечения безопасности.

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