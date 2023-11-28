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В Кремле сообщили, что Путин работает в Сочи

Песков: Путин работает в Сочи, откуда примет участие в мероприятиях по ВКС

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Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил на брифинге журналистам, что Владимир Путин во вторник работает в Сочи, откуда примет участие в мероприятиях по видеоконференцсвязи.

«Сегодня президент будет работать во второй половине дня в Сочи. Из Сочи он в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора», — сказал Песков.

После этого Путин по ВКС примет участие в мероприятии, связанном с реализацией нацпроекта «Здравоохранение», и откроет ряд медучреждений.

27 ноября сообщалось, что Путин примет участие в заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) 28 ноября в формате видеоконференции. Заседание будет посвящено 30-летию образования организации.

До этого Песков сообщал, что Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях на юге России.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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