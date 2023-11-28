Американская конгрессвумен раскритиковала США за финансирование конфликта на Украине

Правительство США должно прекратить финансово помогать Киеву и оказывать военную поддержку. Об этом в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter) заявила представитель конгресса Марджори Тейлор Грин.

Она считает, что Штатам нужно сосредоточиться на внутренних проблемах. Конгрессвумен заявила, что вопрос о безопасности американских границ нельзя совмещать с финансированием проигранного конфликта на Украине, потому что это «пощечина американцам». Более того, она напомнила, что Украина — это не 51-й штат США.

До этого другое американское издание Wall Street Journal сообщало, что ситуация на фронте может ухудшиться для ВСУ этой зимой и это вызывает беспокойство у европейских чиновников.

По данным журнала, ВСУ потеряли много бойцов и боеприпасов в ходе обороны Артемовска (Бахмута) и контрнаступления, поэтому страдают от нехватки личного состава и снарядов. Среди других факторов, которые могут пошатнуть положение украинских войск, выделили неэффективную систему призыва.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.