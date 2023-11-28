Политолог объяснил роль Йемена в конфликте между Израилем и ХАМАС

Секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о нападениях на корабли у берегов Йемена. По мнению эксперта, истории вокруг Йемена на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС привносятся в публичное поле неспроста.

Политолог пояснил, что в ходе ближневосточного кризиса арабскому миру нужен «клапан для выпуска пара». Он напомнил, что когда Израиль начал атаковать сектор Газа, все ждали ответных шагов со стороны арабских стран, однако спустя больше месяца стало очевидно, что ситуация не меняется. Чтобы сбить градус этой напряженности, по его словам, внимание оттягивается на Йемен.

«С одной стороны — прокси-боевые действия ведутся, с другой стороны, они не касаются территорий Израиля непосредственно, и никаких ответных действий Израиль в отношении того же Йемена не предпринимает. Но это позволяет рапортовать и сообщать, что захвачен еще один корабль, выпущена еще одна ракета. Сопровождается это все большой информационной активностью», — сказал Шафир.

Накануне сообщалось, что связанный с Израилем нефтяной танкер захватили у побережья Йемена. Оператор поделился подозрениями, что напасть на судно могли пираты. В состав экипажа плавсредства входят граждане России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер транспортирует фосфорную кислоту.

До этого йеменские хуситы-мятежники захватили корабль Galaxy Leader. Некоторое время спустя они пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские суда под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения.

Ранее центральное командование США (CENTCOM) заявило о попытке ракетной атаки по американскому боевому кораблю USS Mason с территории Йемена.