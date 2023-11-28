Запад запретил Украине вступать в мирные переговоры с Россией, поскольку такое развитие событий ему не выгодно. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова в интервью RT.

«Именно Запад весной 2022 года запретил Киеву вести переговоры с Россией, поскольку путь к миру ему не нужен», – сообщила дипломат.

Спикер МИД России отметила, что весной 2022 года Киев был готов на переговоры с Москвой и даже направил запрос, на что Россия дала свое согласие. Однако Запад запретил украинским войскам начать диалог о мире, пояснила она.

«Именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной», — уточнила Захарова.

По ее словам, это случилось из-за того, что западным странам не нужны были переговоры и путь к миру, они стремились к продолжению боевых действий.

24 ноября издание Bild опубликовало материал, в котором утверждалось, что власти США и Германии намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

Позже Госдепартамент США заявил, что публикация Bild является ложной.

Ранее Захарова заявила, что не стоит скрупулезно слушать и анализировать заявления Киева о невозможности мирных переговоров с Россией.