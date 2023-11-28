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В Польше предрекли партии Качиньского потерю власти навсегда

В оппозиции Польши считают, что «Право и справедливость» навсегда утратит власть

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Czarek Sokolowski/AP

Правящая крайне правая партия «Право и справедливость» вряд ли сможет вернуться к власти после того, как руководство страны перейдет к оппозиционной коалиции, считает заместитель главы «Левых» Дариуш Вечорек, передает RMF. По его словам, политическая сила во главе с Ярославом Качиньским, скорее всего, не прекратит свое существование.

«Я убежден, что «Право и справедливость» снова не придет к власти в Польше. Я не говорю, что это будет конец партии, но это определенно будет конец ее власти», — пояснил Вечорек.

Он добавил, что не исключает запуска в парламенте разбирательств против партии Качиньского с приходом оппозиции к власти. Вечорек подчеркнул, что за восемь лет правления «Право и справедливости» появились вопросы к работе судебной системы и спецслужб в Польше.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом накануне оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском.

Ранее в Польше назвали «политиком-неудачником» премьера Моравецкого.

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