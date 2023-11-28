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Премьер Эстонии ответила на слухи о своем уходе

Премьер Эстонии Каллас заявила, что не собирается переходить на работу в ЕК

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Sergei Grits/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отвергла слухи о том, что собирается оставить свой пост летом 2024 года ради участия в выборах в Европарламент или работы в Еврокомиссии, пишет ERR. По ее словам, в настоящее время у нее нет подобных планов.

«Скажу честно: мне пришлось принять столько трудных и непопулярных решений, что я хочу подождать их реализации», — пояснила Каллас.

Она добавила, что ее часто критикуют за проводимую политику, но она может помочь улучшить ситуацию в Эстонии. Отвечая на уточняющий вопрос по выборам в ЕП, Каллас подчеркнула, что она уже была европейским депутатом и пока не видит смысла участвовать в голосовании, но все в политике может измениться за считанные недели.

Ранее петиция за отставку премьера Эстонии набрала нужное количество голосов.

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