В России предрекли Украине судьбу Афганистана и Вьетнама

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил, что в ситуации вокруг Украины власти США могут наступить на те же грабли, что были во время конфликтов во Вьетнаме и в Афганистане. Его слова приводит ТАСС.

«Американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли», — заявил российский дипломат, добавив, что для Украины такой вариант не исключен.

Рябков напомнил о «хорошо забытом» Соединенные Штатами опыте 1970-х годов, когда обстоятельства заставили страну признать противника равным себе.

Также замглавы МИД РФ обвинил США в попытке организовать смену власти в России. По его словам, Вашингтон развязал против Москвы гибридную войну, «которая ведется до последнего украинца» и для нанесения стратегического поражения российскому государству.

Накануне в ходе выступления на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» Рябков заявлял, что в настоящий момент возможности для улучшения отношений между Россией и США не просматриваются. По его словам, нормализации отношений двух стран не произойдет даже после президентских выборов в США в 2024 году.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».