В МИД РФ обвинили США в попытке организовать смену власти в России

Соединенные Штаты демонстрируют, что еще больше нацелены на смену власти в России и организацию смуты внутри страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон развязал против Москвы гибридную войну, «которая ведется до последнего украинца» и для нанесения стратегического поражения российскому государству.

Также Рябков заявил, что успешное завершение российской военной операции на Украине станет предпосылкой для того, чтобы США скорректировали мышление по отношению к России.

Накануне в ходе выступления на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» Сергей Рябков заявил, что в настоящий момент возможности для улучшения отношений между Россией и США не просматриваются. По его словам, нормализации отношений двух стран не произойдет даже после президентских выборов в США в 2024 году.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».