В МИД России заявили о влиянии успешного завершения спецоперации на отношения РФ и США

Успешное завершение российской военной операции на Украине станет предпосылкой для того, чтобы США скорректировали мышление по отношению к России. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Очевидно, что успешное завершение СВО — решающая предпосылка для того, чтобы в Вашингтоне скорректировали свое мышление [по отношению к РФ]», — сказал он.

10 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что компромисс в конфликте с Россией остается неприемлемым решением, ничего не меняет в ходе спецоперации.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что дипломаты, военные и политики сейчас не смогут назвать точную дату окончания военной операции на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.