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Байден проигрывает в рейтинге наименее популярному губернатору США

Рейтинг Байдена упал ниже показателей самого непопулярного губернатора США

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Molly Riley/AP

Президент США Джо Байден по уровню популярности проигрывает всем губернаторам США, пишет The Hill. По опросу Morning Consult, одобряют действия американского лидера лишь 38% респондентов, а негативно относятся к его работе 55%.

Согласно исследованию, рейтинг Байдена ниже, чем у самого непопулярного губернатора США — главы Миссисипи Тейта Ривза. Политик имеет рейтинг одобрения 45% и неодобрения 46%.

При этом подавляющая часть глав регионов США обладают показателями поддержки свыше 50%. Ривз единственный губернатор, чей антирейтинг выше уровня одобрения.

«Президенты в целом редко пользуются такими же высокими рейтингами одобрения, как губернаторы, но результаты опросов Байдена в последние месяцы были плохими по большинству стандартов», — говорится в материале.

Ранее Байден уступил Трампу по уровню поддержки молодыми избирателями.

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