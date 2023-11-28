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Экс-премьер Британии заявила, что США должны вернуть себе мировое лидерство

Экс-премьер Британии Трасс считает, что мир заинтересован в лидерстве США

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Alberto Pezzali/AP

США должны снова вернуть себе мировое лидерство из-за угроз со стороны России, Китая, Ирана и «радикальных внутренних идеологий». Такое мнение высказала бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей статье для газеты Wall Street Journal.

Она пишет, что США возглавляли свободный мир. По ее словам, во время Холодной войны именно «американская мощь успешно сдержала коммунистическую угрозу со стороны Советского Союза». Президент Рональд Рейган был непреклонен, называя Советский Союз «империей зла», отметила бывший премьер.

Трасс считает, что в настоящее время мир выиграет от американского лидерства.

«Я надеюсь, что республиканец вернется в Белый дом в 2024 году. В США должно быть консервативное руководство, которое снова будет достаточно смелым, чтобы назвать враждебные режимы злом и угрозой», — заявила она.

27 ноября сообщалось, что действующий президент США Джо Байден уступил бывшему главе государства Дональду Трампу по уровню поддержки со стороны молодых избирателей.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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