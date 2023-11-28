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В США заявили о заинтересованности в работе с Россией по вопросам ядерной сферы

Замгоссекретаря Дженкинс: США заинтересованы в обсуждении с РФ ядерной сферы

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Maxim Shemetov/Reuters

Администрация США заинтересована в обсуждении с Россией вопросов касательно ядерной сферы. Об этом сообщила ТАСС заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Таким образом она прокомментировала заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что диалог по стратегической стабильности между Россией и Соединенными Штатами вряд ли возобновится в ближайшем будущем в том виде, в котором он был ранее.

По словам Дженкинс, в Вашингтоне уверены, что в Москве знают, какова позиция американской стороны по этому вопросу, она остается прежней.

16 ноября также глава Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявляла, что Вашингтон хотел бы вернуться к дискуссиям с Москвой по вопросу контроля над вооружениями, однако для такого развития событий не хватает «позитивной атмосферы».

По ее словам, руководство Белого дома отдает себе отчет, что режим контроля над вооружением сегодня «не в лучшем состоянии».

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.

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