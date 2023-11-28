Названы темы предстоящей поездки Блинкена на Ближний Восток

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящей поездки на Ближний Восток обсудит усилия по освобождению заложников радикального палестинского движения ХАМАС, а также угрозу расширения конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Миллера, на этой неделе Блинкен посетит Брюссель, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и первом заседании министров иностранных дел Совета Украина — НАТО, а также Скопье, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Кроме того, как указал глава пресс-службы Госдепартамента, Блинкен посетит Израиль и Западный берег реки Иордан, где обсудит «право Израиля на самооборону» и «усилия по освобождению оставшихся заложников, защите мирного населения во время операции Израиля в секторе Газа и ускорению доставки гуманитарной помощи». Кроме того, госсекретарь коснется вопросов «будущего палестинского государства и необходимость предотвращения расширения конфликта».

До этого газета The Jerusalem Post писала, что Блинкен посетит Израиль в ближайшие дни. Отмечалось, что это будет его четвертый визит в еврейское государство с момента нападения ХАМАС 7 октября.

В начале ноября Блинкен на встрече глав МИД стран «Большой семерки» выступил против возвращения к статус-кво на Ближнем Востоке, который был до вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее ХАМАС передал заложника с гражданством РФ Красному Кресту.