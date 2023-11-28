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Власти Израиля согласовали список палестинских женщин-заключенных для обмена с ХАМАС

Израиль согласовал список из 50 палестинских женщин для обмена с ХАМАС

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Yousef Masoud/AP

Власти Израиля утвердили список из 50 палестинских женщин, на которых может быть произведен обмен в ответ на аналогичные действия палестинского движения ХАМАС. Это произойдет в рамках продления гуманитарного перемирия в Газе, пишет ТАСС.

«Правительство согласилось включить 50 женщин в список заключенных, которые могут быть освобождены в случае дополнительного освобождения похищенных израильтян», — говорится в заявлении властей.

В МИД Катара также заявили, что Израиль освободит 33 палестинских заключенных. В группу вошли 30 детей и подростков и три женщины.

Ранее сообщалось, что группа освобожденных палестинцами заложников, состоящая из 11 человек, в настоящее время направляется на израильскую территорию.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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