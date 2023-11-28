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В МИД России отреагировали на заявление Борреля о помощи сектору Газа

Захарова назвала «апологетикой трансгуманизма» слова Борреля о поддержке Газы

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Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о помощи населению сектора Газа с «апологетикой трансгуманизма». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Интересно, лечить, заботиться, любить того, кто завтра умрет, тоже бессмысленно, с точки зрения Борреля?» — вопрошает Захарова.

Она процитировала заявление главы евродипломатии о бессмысленности помогать тем, кто и так обречен.

«Апологетика трансгуманизма», — охарактеризовала высказывание Борреля российский дипломат.

Накануне Боррель, говоря об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, назвал бессмысленным предоставление гуманитарной помощи тем, кого завтра могут лишить жизни. По его словам, задача мирового сообщества — облегчить страдания мирного населения.

Ранее Иран выдвинул требование к Израилю по конфликту с ХАМАС.

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