Глава МИД Греции назвал «ужасной» ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис назвал ситуацию, сложившуюся на Украине, «ужасной» и призвал страны Запада к решительной поддержке Киева. Об этом глава МИД заявил в интервью телеканалу CNBC.

По словам Герапетритиса, правда заключается в том, что ситуация на Украине «не идет хорошо... Это ужасное положение». Поэтому, сделал вывод министр, Западу «следует постараться быть как можно более решительными» в помощи Киеву. Он отметил, что западные государства во все трудные времена всегда твердо стояли на стороне Украины и ЕС уже оказал Киеву значительную финансовую поддержку.

По мнению Герапетритиса, сейчас крайне важно заявить, что Запад, несмотря ни на что, будет с Украиной.

Глава МИД Греции также поддержал стремление Киева войти в состав НАТО.

Ранее сообщалось, что военные учения «Олимпийское сотрудничество — 23» проходят на северо-востоке Греции при участии греческих вооруженных сил и сухопутных войск Болгарии, Грузии, Республики Кипр, США и Франции.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.