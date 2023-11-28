Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Греции назвал «ужасной» ситуацию на Украине

Глава МИД Греции Герапетритис назвал ситуацию на Украине «ужасной»

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис назвал ситуацию, сложившуюся на Украине, «ужасной» и призвал страны Запада к решительной поддержке Киева. Об этом глава МИД заявил в интервью телеканалу CNBC.

По словам Герапетритиса, правда заключается в том, что ситуация на Украине «не идет хорошо... Это ужасное положение». Поэтому, сделал вывод министр, Западу «следует постараться быть как можно более решительными» в помощи Киеву. Он отметил, что западные государства во все трудные времена всегда твердо стояли на стороне Украины и ЕС уже оказал Киеву значительную финансовую поддержку.

По мнению Герапетритиса, сейчас крайне важно заявить, что Запад, несмотря ни на что, будет с Украиной.

Глава МИД Греции также поддержал стремление Киева войти в состав НАТО.

Ранее сообщалось, что военные учения «Олимпийское сотрудничество — 23» проходят на северо-востоке Греции при участии греческих вооруженных сил и сухопутных войск Болгарии, Грузии, Республики Кипр, США и Франции.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий