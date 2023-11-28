Венгрия раскритиковала ряд предложений по санкциям против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна отказалась поддержать предложения о внесении в 12-й пакет санкций Евросоюза против России мер, которые поставят под угрозу энергетическую безопасность стран Европы. Его слова после совещания с европейскими коллегами в Брюсселе передает ТАСС.

Дипломат отметил, что на встрече звучали предложения по санкциям в области ядерной энергетики, а также запрету поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу.

«Мы ясно дали понять, что не согласимся с такими решениями», — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли, поскольку это угрожало бы безопасности ее собственного энергоснабжения. При этом он напомнил, что для принятия таких решений требуется согласие всех стран ЕС.

До этого несколько стран Евросоюза попросили смягчить предложения по санкциям против России. Руководство блока призывает запретить импортерам перепродавать РФ полупроводники и другие «высокоприоритетные» товары, а также обязать компании откладывать деньги на депозит для перевода Украине. Противники мер сомневаются в их законности и просят сократить список попадающих под ограничения товаров. Подробности — у «Газеты.Ru».

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.