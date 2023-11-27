В МИД РФ прокомментировали закрытие Финляндией КПП на границе с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в комментарии газете «Известия», что Финляндия, закрыв КПП на границе с Россией, огородила саму себя от мирового большинства.

«Этот забор оградил не нас, этот забор оградил их. <…> Они ведь сами себя отгородили. От кого? Не только ведь от России, но и от мирового большинства», — сказала дипломат.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм полностью поддерживает действия Финляндии по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией.

С 24 ноября по решению Финляндии на всей российско-финской границе остался только один открытый КПП — МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области, где сейчас действует режим повышенной готовности. В Хельсинки столь резкий шаг объяснили желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов.

25 ноября Финляндия отказалась от политических контактов с Россией по ситуации на границе до завершения военной операции на Украине, но выразила готовность к дискуссии на уровне дипломатов.

Финский политолог Йохан Бекман высказывал мнение, что миграционный кризис в Финляндии создан искусственно силами НАТО.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.