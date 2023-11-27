В Белом доме признали отсутствие гибкости в вопросе помощи Украине

Финансовая поддержка Украины со стороны американских властей в настоящее время переживает критический момент. На это в ходе регулярного брифинга указал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, сейчас у Вашингтона уже нет той гибкости для финансирования Киева, какая была раньше. В связи с этим США начали выделять пакеты помощи с существенно меньшим приростом с точки зрения денег, направляемых на Украину.

«Наступил критический момент», — подчеркнул Кирби.

Также он указал, что в данный момент американское правительство ожидает от конгресса США решения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований. В том числе речь идет о продолжении поддержки Киева.

«Мы отчаянно нуждаемся в дополнительном финансировании, которое запросил президент [США Джо Байден], и я хотел бы напомнить <...>, что сумма дополнительных средств продиктована нашими украинскими и израильскими партнерами», — добавил представитель Белого дома.

В конце он обратил внимание, что администрация США «не берет цифры из воздуха». При принятии соответствующих решений Вашингтон учитывает запросы зарубежных партнеров, резюмировал Кирби.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Европейский союз (ЕС) в слабости из-за проблем с финансированием.