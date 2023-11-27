Около 200 человек ждут эвакуации из Газы по российскому списку

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова рассказала ТАСС, что порядка 200 человек находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа.

Она отметила, что эвакуируются не только россияне, но и члены их семей — палестинцы.

«Сейчас порядка 200 человек — россиян и членов их семей — ожидают эвакуации», — указала Зарипова.

25 ноября сообщалось, что эвакуации на контрольно-пропускной пункт КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом ожидают еще около 500 граждан России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не оставит без помощи ни одного россиянина в секторе Газа. Она отметила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из сектора Газа уже вывезены в Россию.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.