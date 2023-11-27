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В Израиле раскритиковали визит Маска в страну, назвав его антисемитом

Главред Haaretz раскритиковала визит Маска в Израиль, назвав его антисемитом

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IsraeliPM_heb/Twitter

Главный редактор английской версии израильской газеты Haaretz Эстер Соломон раскритиковала визит Илона Маска в еврейское государство, назвав американского бизнесмена «откровенным антисемитом». На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она написала, что Маск должен быть «персоной нон гранта» в Израиле.

«Откровенный антисемит и пропагандист антисемитизма Илон Маск должен быть персоной нон грата в Израиле. Вместо этого Нетаньяху, опускаясь до новых глубин морального подхалимажа, устраивает ему пиар-визит в кибуцы, разрушенные ХАМАС», — говорится в публикации.

Соломон также назвала Маска и Нетаньяху «желчными и продажными».

Ранее Маск прилетел в Израиль, где встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Предприниматель с премьером посетили кибуц Кфар-Аза, который больше всего пострадал из-за атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября. Там Маску показали последствия нападения.

До этого Маск одобрил публикацию, в которой утверждалось, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. За такую позицию Маск был подвергнут критике. Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил его в продвижении антисемитизма.

Ранее Маск отверг обвинения в антисемитизме.

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