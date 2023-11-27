В МИД оценили перспективы улучшения российско-американских отношений

Возможности для улучшения отношений Москвы и Вашингтона в данный момент не просматриваются. Такое заявление в ходе выступления на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Что касается отношений с США, то, на мой взгляд, перспективы их улучшения и тем более перевода на какой-то восходящий тренд на сегодня просто не просматриваются», — указал дипломат.

По его словам, улучшения российско-американских отношений не произойдет даже после президентских выборов в США в 2024 году. Рябков подчеркнул, что не стоит рассчитывать на какие-либо изменения вне зависимости от итогов голосования и распределения сил в конгрессе США.

Очередные выборы американского президента должны состояться 5 ноября следующего года. Данное голосование станет 60-м по счету подобным мероприятием в истории страны.

19 ноября телеканал NBC News обнародовал результаты социологического опроса, согласно которым рейтинг одобрения действующего хозяина Белого дома Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за время его пребывания у власти. В настоящее время этот показатель составляет всего 40%, что журналисты объяснили недовольством граждан из-за политики главы государства в отношении конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее в посольстве РФ в США назвали нелепой попытку американских властей сравнить спецоперацию на Украине с «голодомором».