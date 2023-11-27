Успехи Вооруженных сил (ВС) России лишили Вооруженных сил Украины (ВСУ) огромного количества бронетехники. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале/b> Gegenpol.

По его словам, ВСУ потеряли в том числе много западной техники. Так, украинская армия потеряла 300 танков, 55 транспортных средств, отметил он.

«Это не обязательно именно та техника, которая была им передана, но потери примерно соответствуют переданному количеству. Их выбили из украинского арсенала — и заменить их нечем. У них ничего не осталось», — отметил экс-разведчик.

Он добавил, что европейским союзникам больше нечего дать Украине.

До этого американское издание Wall Street Journal сообщало, что ситуация на фронте может ухудшиться для ВСУ этой зимой и это вызывает беспокойство у европейских чиновников.

По данным журнала, ВСУ потеряли много бойцов и боеприпасов в ходе обороны Артемовска (Бахмута) и контрнаступления, поэтому страдают от нехватки личного состава и снарядов. Среди других факторов, которые могут пошатнуть положение украинских войск, выделили неэффективную систему призыва.

Ранее полковник предупредил о возможном военном перевороте на Украине.