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В ГД отреагировали на условие Украины о репарациях при мирном договоре

Депутат Новиков: РФ не будет обсуждать с Украиной мир с выплатами репараций

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россию совершенно не устроит мирный договор с Украиной, в котором будет пункт о выплатах Москвой репараций.

«Россия не то что не пойдет на репарации, но даже не сядет за стол переговоров, чтобы обсуждать такого рода абсурдные вещи», — сказал он.

Депутат добавил, что со стороны Киева подобные высказывания являются искаженной формой отказа, при котором он выдвигает свои, заведомо невыполнимые условия. Он добавил, что Украина не готова вести переговоры и остается в контексте той логики президента Украины Владимира Зеленского, когда тот «сам себе подписывал запрет на мирные переговоры с Москвой».

Ранее замглавы Минюста Украины Ирина Мудра заявила, что Киев никогда не станет заключать с Москвой мирное соглашение, если в нем не будет пункта о репарациях.

22 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе саммита G20 заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он отметил, что на Украине подписан декрет, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой.

В начале октября прошлого года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с действующим российским президентом.

Ранее глава разведки Украины Кирилл Буданов допустил, что Москва и Киев не заключат мир после конфликта.

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