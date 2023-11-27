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Швеция поддержала Финляндию в действиях на границе с Россией

Премьер Швеции поддержал действия Финляндии по закрытию КПП на границе с Россией

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Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм полностью поддерживает действия Финляндии по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с финским коллегой Петтери Орпо, передает РИА Новости.

По его словам, меры, предпринятые Хельсинки, защищают не только государственные границы страны, но и внешнюю границу Европейского союза (ЕС).

25 ноября Финляндия отказалась от политических контактов с Россией по ситуации на границе до завершения военной операции на Украине, но выразила готовность к дискуссии на уровне дипломатов. Из-за наплыва мигрантов между двумя странами функционирует только один КПП. В Мурманской области действует режим повышенной готовности. Губернатор сообщил о доставке к открытому пропускному пункту 55 беженцев, а еще 200 человек отправили в Петербург — они решили остаться в России.

До этого глава финского правительства Петре Орпо в интервью радио Suomi заявил, что Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран.

Ранее генсек НАТО поприветствовал принятые Финляндией меры для усиления границ с РФ.

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