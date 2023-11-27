Стало известно о планах Пашиняна посетить Россию в конце декабря

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует приехать в Санкт-Петербург, где состоятся формальное заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неформальная традиционная встреча лидеров стран — членов Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, которого процитировал портал Alphanews.

Как он сказал, Ереван послал Москве определенный сигнал. Речь идет об участии главы армянского правительства в указанных мероприятиях, которые состоятся в декабре 2023 года.

«Да, мы получили сигнал из Еревана о том, что премьер-министр собирается приехать в конце декабря в Петербург на неформальную встречу [глав государств СНГ]. И на формальный саммит ЕврАзЭс», — подчеркнул Ушаков.

23 ноября в столице Белоруссии состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. Однако за несколько недель до мероприятия армянский премьер-министр Никол Пашинян отказался от поездки в Минск и участия в соответствующих заседаниях.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется на полноценное возобновление участия Армении в работе ОДКБ. По словам главы государства, все страны — члены организации, за исключением Еревана, уверены в необходимости и дальше укреплять сотрудничество в рамках этого блока.

Ранее Пашинян рассказал о желании обсудить российско-армянские отношения на высшем уровне.