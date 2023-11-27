В Испании рассказали, кто поддержал мирный саммит по Ближнему Востоку

Идея проведения мирного саммита для урегулирования палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке нашла поддержку у множества мировых государств, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает ТАСС. По его словам, инициатива Мадрида получила одобрение, в частности, в Евросоюзе, Лиге арабских государств и Союзе для Средиземноморья.

«Мы выдвинули идею международной мирной конференции, которая на этой встрече Союза для Средиземноморья <...> получила многочисленную поддержку, как это уже было в Совете ЕС и в Лиге арабских государств. Министр иностранных дел Саудовской Аравии [Фейсал бен Фархан Аль Сауд] в качестве председателя Организации исламского сотрудничества <...> также заявил нам о своей поддержке этого предложения о мирной конференции, которая материализовала бы решение о создании двух государств [Израиля и Палестины]», — пояснил Альбарес.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее Израиль призвали остановить агрессию в Газе.