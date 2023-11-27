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На Западе испугались возможного ослабления ВСУ зимой

WSJ: положение ВСУ на фронте может пошатнуться из-за нехватки бойцов и снарядов

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Gleb Garanich/Reuters

Ситуация на фронте может ухудшиться этой зимой для вооруженных сил Украины (ВСУ), и это вызывает беспокойство у европейских чиновников. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal (WSJ)

Журнал пишет, что ВСУ потеряли много бойцов и боеприпасов в ходе обороны Артемовска (Бахмута) и контрнаступления, поэтому в данный момент страдают от нехватки личного состава и снарядов. Среди других факторов, которые могут пошатнуть положение украинских войск, выделяют неэффективную систему призыва. Утверждается, что из-за нее на фронт попадают неподготовленные бойцы.

В то же время, продолжает WSJ, у России есть преимущества как в военной сфере, так и в области политики с экономикой. Издание предполагает, что Киев будет не способен провести еще одно наступление в ближайшее время, а в 2024 году положение ВСУ может стать еще более проблемным.

До этого сообщалось, что украинские войска за сутки потеряли до 280 человек на одном только Краснолиманском направлении в зоне СВО.

Ранее на Западе оценили эффективность истребителей РФ против морских дронов ВСУ.

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