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В Палестине заявили, что Израиль и ХАМАС близки к продлению гуманитарного перемирия

МИД Палестины: Израиль и ХАМАС близки к продлению перемирия на два дня

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Договоренность между Израилем и ХАМАС о временном прекращении огня в секторе Газа может быть продлена на два дня, заявил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван. Его слова приводит ТАСС.

«Глава государственной информационной службы Дия Рашван объявил, что усилия Египта и Катара близки к продлению гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня», — говорится в сообщении.

По информации посредников в переговоров, за указанный срок могут быть освобождены 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинских заключенных, отбывающих сроки в израильских тюрьмах.

Рашван подчеркнул, что в понедельник ожидается освобождение 11 израильских заложников из сектора Газа. Он добавил, что сейчас идут переговоры по освобождению 33 палестинцев.

Сообщалось, что Египет активно консультируется с Катаром и Соединенными Штатами по вопросу продления режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

До этого о возможности продления гуманитарного перемирия в секторе Газа высказался помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что Израиль рискует потерять контроль над войной, если поставит сделку по освобождению заложников выше проводимой военной операции.

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