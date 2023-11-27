Лавров оценил возможность спасения ОБСЕ от Запада

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) можно попытаться спасти от эгоистичной политики западных стран, однако вероятность успеха невелика. Об этом в ходе выступления на «Примаковских чтениях» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы МИД РФ, ему сложно с оптимизмом наблюдать за судьбой организаций, где ключевую роль играют США вместе с их союзниками. В качестве примеров таких объединений министр привел НАТО, ЕС, Группу 77, Совет Европы и ОБСЕ. По мнению Лаврова, последние две организации уже превращают в «маргинальные структуры», которые Запад хочет использовать в своих эгоистичных целях.

«ОБСЕ еще можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики», — считает Лавров.

Министр отметил, что в настоящее время площадками с плюрализмом мнений можно назвать БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Также Лавров выделил Лигу арабских государств (ЛАГ) и ряд других организаций.

До этого Лавров заявил, что России нужно думать о том, как перестать зависеть от «вывертов» Европы в экономике.

Ранее в МИД призвали ОБСЕ обеспечить участие Лаврова в саммите в Скопье.