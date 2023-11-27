В Еврокомиссии разрешили Лаврову прилететь в Северную Македонию на заседание ОБСЕ

Пролет главы МИД Сергей Лаврова над Болгарией на заседание ОБСЕ в Северной Македонии не нарушит санкции ЕС против России. С таким заявлением выступил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает РИА Новости.

До этого Лавров заявил, что поедет на саммит Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, если Болгария снимет запрет на полеты над своей территорией.

В июне 2022 года Северная Македония, Черногория и Болгария приняли решение не пускать самолет Лаврова в Сербию.

«Произошло, конечно, немыслимое, и я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики», — прокомментировал этот инцидент Лавров.

По его словам, из-за ограничений в отношении самолета оказалась заблокирована международная деятельность Сербии по части российского направления.

Лавров обратил внимание, что со стороны Москвы ответа странам, сорвавшим его рабочую поездку, не предполагается.

Ранее Лавров прокомментировал авиакатастрофу с самолетом Пригожина.