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Байден уступил Трампу по уровню поддержки молодыми избирателями

NBC News: Трамп превзошел Байдена по рейтингу среди избирателей от 18 до 34 лет

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Charles Krupa/AP

Действующий президент США Джо Байден уступил бывшему главе государства Дональду Трампу по уровню поддержки со стороны молодых избирателей. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, обнародованные американским телеканалом NBC News.

Как указано в материале, речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 34 лет. Специалисты организовали фокус-группу из 250 человек, во время исследования задав респондентам вопрос о готовности поддержать Байдена и Трампа на предстоящих президентских выборах.

По данным телеканала, 42% опрошенных поддержали нынешнего американского лидера. О готовности проголосовать за Трампа, в свою очередь, заявили 46% респондентов. Оставшиеся 12% участников исследования отказались отвечать на соответствующий вопрос.

«Это поразительный результат, учитывая, что Байден набрал на 20% больше голосов [по сравнению с Трампом] среди избирателей в возрасте от 18 до 29 лет на президентских выборах 2020 года», — говорится в публикации.

Тем не менее авторы статьи подчеркнули, что итоги фокус-группы могут не отражать реальных настроений граждан. Преимущество бывшего главы государства находится в пределах статистической погрешности, при этом Байден с более значимым отрывом лидировал в аналогичных опросах в июне и сентябре текущего года.

Очередные выборы президента США, которые станут 60-ми в истории страны, должны состояться осенью 2024 года. Голосование запланировано на 5 ноября.

Ранее Трамп заявил, что США «скатились в ад» из-за политики действующего главы государства.

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