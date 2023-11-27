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Генсек НАТО признал провал украинского контрнаступления

Столтенберг: Украина провалила контрнаступление, несмотря на помощь НАТО

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Контрнаступление украинских войск оказалось провальным, несмотря на поставки вооружений из стран НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По словам руководителя организации, данный факт лишь свидетельствует об опасности недооценки Москвы. Как сказал Столтенберг, в настоящее время российская промышленность переведена в военный режим и способна обеспечивать армию необходимыми снарядами и техникой.

Он подчеркнул, что именно это не позволило Киеву добиться существенных территориальных успехов. В частности, речь шла об итогах контрнаступления, на которое рассчитывали союзники.

«Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта», — добавил генеральный секретарь Альянса.

27 ноября Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию, посвященную предстоящему заседанию министров иностранных дел стран — членов НАТО. Мероприятие запланировано на 28 и 29 ноября.

Во время пресс-конференции руководитель организации сообщил, что основной задачей альянса остается предотвращение эскалации конфликта с Россией. Также он обратил внимание на намерение союзников и дальше помогать Украине.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба признался, что не понимает, какие еще условия нужно выполнить его стране для вступления в НАТО.

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