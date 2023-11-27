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На Украине отвергли возможность мира с Россией без репараций

«Цензор»: Киев не подпишет мирное соглашение с Москвой без пункта о репарациях

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Global Look Press

Замглавы Минюста Украины Ирина Мудра заявила, что Киев никогда не станет заключать с Москвой мирное соглашение, если в нем не будет пункта о репарациях. Об этом чиновник рассказала украинскому изданию «Цензор».

«Украина никогда не пойдет на это. <...> Кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала Мудра.

Также замминистра напомнила, что в октябре Евросоюз принял решение о возможности передачи Украине доходов организаций, на счетах которых находятся замороженные средства РФ. По словам Мудры, у стран ЕС уже есть план, который состоит из нескольких этапов.

До этого о том, что Украина обсуждает с Западом возможность использования активов России, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, в итоге средства могут пойти не только на репарации, но и на восстановление Украины.

При этом некоторые страны ЕС обеспокоены рисками использования активов России.

Ранее Польша заявила о необходимости подсчитать ущерб от России при новом сейме.

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