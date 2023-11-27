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Путин примет участие в заседании Всемирного русского народного собора

Путин выступит по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«28 ноября Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвященного 30-летию образования организации», — говорится в сообщении.

Главной темой мероприятия станет «Настоящее и будущее русского мира». Помимо Путина, будут присутствовать патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ и других религиозных организаций, а также общественные деятели, ученые и другие эксперты.

Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор (ВРНС) проходит 27-28 ноября в Москве. Его председателем является патриарх Кирилл, а темой — «Настоящее и будущее Русского мира». Об участии российского президента сообщал заместитель главы ВРНС Константин Малофеев, а позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее отделение Всемирного русского народного собора открыли в Адыгее.

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