В НАТО назвали свою основную задачу по России

Предотвращение военной эскалации с Россией остается основной задачей Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран – членов НАТО 28 и 29 ноября в Брюсселе, предает РИА Новости.

По его словам, помимо указанной задачи, альянс намерен продолжить поддерживать Украину, чтобы конфликт в этой стране не перерос в полномасштабную войну между Россией и НАТО, поскольку такое противостояние принесет еще больше страданий и разрушений.

Генсек добавил, что Североатлантический альянс направляет четкий сигнал России о готовности защищать все территории государств – членов организации.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не просто говорит, но и действует, например, организация увеличила свое присутствие на восточном фланге и сделала это не с целью спровоцировать конфликт с РФ, а чтобы предотвратить его.

Также сообщалось, что генсек НАТО поприветствовал принятые Финляндией меры для усиления границ с Россией.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.