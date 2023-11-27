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Лавров заявил о попытках США внедрить НПО в постсоветское пространство

Лавров: США активно пытаются создать свои НПО в центральноазиатских странах

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Сергей Гунеев/РИА Новости

США активно продвигают идею создания неправительственных организаций (НПО) в качестве инструментов влияния, при этом насаждая подобные структуры в странах Центральной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

В понедельник, 27 ноября, он принял участие в научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» в Москве. Во время своего выступления глава внешнеполитического ведомства отметил, что к текущему моменту Вашингтон создал тысячи неправительственных организаций на американской территории и за ее пределами.

«Из них сотни, многие сотни работают на постсоветском пространстве, особенно много — в Армении, особенно много — в Киргизии», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что сейчас США пытаются внедрить такие структуры и в другие государства Центральной Азии. При этом, по словам министра, неправительственными данные организации являются «с большой натяжкой».

Как сказал глава ведомства, причина заключается в финансировании большинства таких фондов американским Агентством международного развития. Лавров не исключил, что основной целью НПО является влияние на внутриполитические процессы в других странах.

Ранее в Совете Федерации назвали «диагнозом» попытки западных политиков рассорить РФ и государства Центральной Азии.

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